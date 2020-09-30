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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:23:44 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020099 -0,26
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,079214 -0,22
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,068235 -0,22
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048429 -0,22
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041891 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,062124 -2,13
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043542 -0,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039320 -0,43
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066392 -0,11
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142280 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019001 -0,50
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020056 -0,48
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,019088 -0,47
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019007 -0,47
VEM Katkı EYF 0,018313 -0,46

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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