BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020099
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079214
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,068235
|-0,22
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048429
|-0,22
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041891
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,062124
|-2,13
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043542
|-0,55
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039320
|-0,43
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,066392
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,142280
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019001
|-0,50
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020056
|-0,48
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019088
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019007
|-0,47
|VEM Katkı EYF
|0,018313
|-0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)