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Beşiktaş'tan flaş Fabri açıklaması!

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın kaleci Fabri'nin ayrılığı resmen duyurdu.

20 Temmuz 2018 Cuma 20:30
Beşiktaş'tan flaş Fabri açıklaması!

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, Fulham'a transfer olduğunu duyurdu! A Spor'a konuşan Fabri, Fulham ile anlaştığını belirtirken Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etti.

"TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

Fulham'da oynamak istediğini belirten Fabri, "Premier Lig uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Türkiye'de çok iyi günlerim geçti. Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasında. Sözlü anlaşma var ama henüz imzalar atılmadı. İki takım da anlaşırsa ben Premier Lig'de oynamak isterim. Eğer bu anlaşma olursa ben şimdiden Beşiktaş taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"YENİ BİR MACERANIN ZAMANI GELDİ"

Hedefinin Premier Lig olduğunu söyleyen İspanyol kaleci "Yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya ve mutlu olmaya geldim. Kulübe bir şeyler kazandırdığımı düşünüyorum. Hedeflerim vardı, hayallerimin peşinden koşmaya devam edeceğim." sözlerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 20:30
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye

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