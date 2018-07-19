0553 313 94 23

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Karadağ temsilcisi Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn oldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:32
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 0-0'ın rövanşında Karadağ temsilcisi OFK Titograd'ı deplasmana 2-1 yenen B36 Torshavn, siyah-beyazlı takımın rakibi oldu. Beşiktaş, ilk maçı 26 Temmuz'da Faroe Adaları'nda, rövanşını ise 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta yapacak.

B36 Torshavn, ilk önce Cebelitarık ekibi St Joseph's iki maç sonunda penaltılarla daha sonra da OFK Titograd'ı eleyerek 2. ön eleme turuna geldi. Geçen sezon kendi ligini 3. sırada bitiren B36 Torshavn, bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 4. sırada yer alıyor.

Siya-beyazlıların rakibi iç saha maçlarını Torshavn şehrindeki 5 bin kapasiteli Gundadalur Stadı'nda oynuyor. Faroe Adaları ekibi daha önce 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaştı. Fenerbahçe rakibini İstanbul'da 4-0, deplasmanda ise 5-0 yenerek elemişti.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 23:32
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kullanıcılara şok! Android her an ücretli olabilir
    1. Kullanıcılara şok! Android her an..
    2. MİT kumpası davasında 8 tutuklama!
    3. FETÖ'den alçak hamle! Türk camilerini..
    4. 'Go-kart' dehşeti! Saçları lastiğe..
    5. 'Adnan Oktar' iddialarına Ece Erken..
    6. ABD'den güldüren PKK açıklaması: Para..
    7. Polis müdüründen şaşırtan konuşma:..
    8. İsrail'e çok sert tepki: Bu yasa kabul..
    9. Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli..
    10. Havuç yağı ile detoks yapın!
    11. Emeklilere müjdeli haber! Maaşlara zam..
    12. Saçlarınıza maden suyu ile bakın!
    13. Yanık izi nasıl geçer?
    14. Bebeklerde ishalin sebepleri
    15. Lohusa depresyonuna dikkat!
    16. Hangi renk sarımsak daha faydalı?
    17. Bacak egzersizleri beyni güçlendiriyor!
    18. Düşük tansiyon evde nasıl tedavi edilir?
    19. Trump'ın faiz isyanı! Ne zaman yukarı..
    20. Bademcik taşı nedir?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Operasyonun yapılacağı cemaat Süleymancılar mı?
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Adnan Oktar 15 Temmuz'da bakın ne yapmış!
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Sapkınlık ünlüler eliyle yayılıyor!
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?
    Adnan Oktar'ın en yakın müridi Yahudi çıktı! Adnan Oktar'ın gerçek soyadı ne?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor
    Artık Türk silahı kullanacaklar! Anlaşma tamamlandı
    Artık Türk silahı kullanacaklar! Anlaşma tamamlandı