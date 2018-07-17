Beşiktaş'a son 5 dakika şoku!

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında İngiliz ekibi Reading ile karşılaştı. Siyah Beyazlı ekip 2-0 öne geçtiği karşılaşmayı son 5 dakikada yediği goller ile 2-2 tamamladı.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçları yeni sezona hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DAKİ HAZIRLIK MAÇLARINDA GALİBİYET ALAMADI

Siyah Beyazlı ekip birinci etap kamp çalışmalarına Slovakya'da başladı. Burada iki hazırlık maçına çıkan Kara Kartal, Siofok ile 1-1 berabere kalırken, Gyirmot'u 4-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

İkinci etap çalışmaları için Avusturya'ya gelen Beşiktaş, ilk maçında Shaktar Donekts ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ardından CSKA Moskova'ya 4-1 mağlup olan Beşiktaş, üçüncü hazırlık maçında İngiliz ekibi Reading ile 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın golleri 66. dakikada Babel ve 76. dakikada Oğuzhan'dan gelirken, Reading'in golleri 84. dakikada Smith, 90. dakikada McNulty'den geldi.

BEŞİKTAŞ'IN GOLLERİ BABEL VE OĞUZHAN'DAN GELDİ

Şenol Güneş karşılaşmaya, Utku, Gökhan Gönül, Medel, Fatih, Adriano, Dorukhan, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin ilk 11'iyle başladı. Tecrübeli hoca ilk yarının sona ermesinin ardından ikinci yarıya Gökhan Gönül ve Lens'in yerine Caner ve Gökhan Töre'yle başladı.

Maçın ilk golünü atan Babel, Orkan ile yer değiştirirken, 76. dakikada Oğuzhan'ın yerine Necip girdi. 85. dakikada Adriano ve Tolgay oyundan çıkarken, Aras ile genç Mertcan oyuna dahil oldu.