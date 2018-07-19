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Beşiktaş ve Bursaspor arasında dev takas! Vagner Love...

Beşiktaş ve Bursaspor arasında Harun Tekin ve Vagner Love takası gerçekleşeceği iddia edildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 01:53
Beşiktaş ve Bursaspor arasında dev takas! Vagner Love...

ŞENOL Güneş’in Fabri'nin satılması halinde Bursaspor'dan eski öğrencisi Harun Tekin'in transferi için Siyah-Beyazlı yönetime talepte bulunduğu ortaya çıktı. Güneş’in talebi üzerine Beşiktaş yönetimi de Yeşil-Beyazlılar’a Harun’a karşılık Vagner Love artı bir miktar para teklif etti. Ancak Bursa yönetimi Galatasaray’ın 29 yaşındaki oyuncu için önerdiği 2,5 milyon euroyu daha cazip buldu. Harun ise Muslera'nın arkasında yedek beklemek istemediği için düzenli olarak forma giyebileceği Beşiktaş’a sıcak bakıyor. 

 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 01:53
  1. Beşiktaş
  2. Bursaspor
  3. Vagner Love
  4. Harun Tekin

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