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Beşiktaş-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, maçın hakemi kim?

Süper Lgi’de 12. Hafta maçları için heyecan dorukta. Bu sezon iyi bir sınav veremeyen Beşiktaş 11 Kasım Pazar günü Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 6. sırada yer alan Beşiktaş’ın 18 puanı bulunurken, 11 puanla 14. Sırada yer ise Demir Grup Sivasspor yer almakta. Peki Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Sivasspor maçını kim yönetecek?

08 Kasım 2018 Perşembe 18:22
Beşiktaş-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, maçın hakemi kim?

Süper Lgi’de 12. Hafta maçları için heyecan dorukta. Bu sezon iyi bir sınav veremeyen Beşiktaş 11 Kasım Pazar günü Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. 6. sırada yer alan Beşiktaş’ın 18 puanı bulunurken, 11 puanla 14. Sırada yer ise Demir Grup Sivasspor yer almakta. Peki Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Sivasspor maçını kim yönetecek?

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor maçı, 11 Kasım Pazar günü saat 20:30'da Vodafone Arena Stadı’nda oynanacak. Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Beşiktaş -Sivasspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.

Beşiktaş -Sivasspor maçı bilet fiyatları

1. Kategori: 245 TL

2. Kategori: 225 TL

3. Kategori: 205 TL

4. Kategori: 195 TL

5. Kategori: 165 TL

6. Kategori: 150 TL

7. Kategori: 100 TL

8. Kategori: 90 TL

VIP: 680 TL

1903 A-E: 680 TL

1903 B-D: 750 TL

1903 C: 800 TL

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, maçın hakemi kim?

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:22
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  4. Yaşar Kemal Uğurlu

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