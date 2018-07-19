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Beşiktaş milli futbolcu için Almanya'ya çıkarma yapacak

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, milli futbolcu Yunus Mallı için Almanya'ya çıkarma yapacak.

19 Temmuz 2018 Perşembe 22:05
Beşiktaş milli futbolcu için Almanya'ya çıkarma yapacak

Beşiktaş yönetimi yakın zamanda Almanya çıkarması yapacak hedefteki isim geçen sezon direkten dönen Yunus Mallı.

Beşiktaş'ta Talisca'nın ayrılığı sonrasında 10 numara hamlesi öncelikli bir konuma geldi. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi 10 numara adayları arasında ilk 3 arasındaki milli futbolcu Yunus Mallı için Almanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

GEÇEN SEZON TRANSFER GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Geçen sezon Beşiktaş ile görüşmelerde belli bir aşamaya gelen Yunus Mallı'nın transferi son anda yatmıştı. Yunus'un temsilcisi İlhan Mallıİstanbul'a gelerek Beşiktaş temsilcileriyle görüşmüştü.

Wolfsurg'da kadroda yeni yapılanma doğrultusunda Yunus'un ayrılığına sıcak bakabileceği ve bu transferde kiralama yönteminin devreye sokulacağı belirtildi.

Yunus Mallı 10 numara forvet arkası ve santrforda görev yapıyor.

RYAN BABEL'İN OLASI AYRILIĞI GÜNDEME YUNUS MALLI'YI GETİRDİ

Ryan Babel'in olası ayrılığı ve Yunus Mallı'nın kanatta da görev yapıyor olması bu transferi öncelikli hale getirdi.

Bernard'la alakalı Beşiktaş'ın ciddi bir ilgisi vardı ancan 10 milyon euro'luk imza parası istemesi bu transferi olumsuz etkilemişti.

Bernard'ın Arsenal'le anlaşmaya yakın olması nedeniyle siyah-beyazlılar Yunus Mallı için girişimlere hız verdi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 22:05
  1. İstanbul
  2. Arsenal
  3. Beşiktaş
  4. Almanya
  5. Yunus Mallı

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