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Beşiktaş, Japon yıldıza kancayı taktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya takımlarında Borussia Dortmund'da forma giyen Japon futbolcu Kagawa'yı gözüne kestirdi.

20 Temmuz 2018 Cuma 20:05
Beşiktaş, Japon yıldıza kancayı taktı

Talisca'nın ayrılmasından sonra 10 numara pozisyonunda büyük eksiklik yaşayan Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için kollarını sıvadı. Nacer Chadli transferinde umduğunu bulamayan siyah-beyazlılar, Japon yıldız Shinji Kagawa'yı takibe aldı.

Bütçesinde daralmaya giden ve bu doğrultuda bazı oyuncularını satan Borussia Dortmund, Kagawa'yı gözden çıkardı.

DORTMUND İLE TEMASLAR SIKLAŞTIRILACAK

Deneyimli futbolcuyu kiralamayı planlayan Beşiktaş transfer komitesinin, geçtiğimiz günlerde Alman ekibinin kapısını çaldığı ve ilk temaslarının olumlu geçtiği öğrenildi.

Vida'nın olası satışının beklendiği için transfer konusunda aceleci davranmayan Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde Dortmund ile olan temaslarını sıkılaştıracağı ifade edildi.

Shinji Kagawa, 5 yıldır Dortmund'un formasını giyiyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle, 27 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.(TRT Spor)

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 20:05
  1. Beşiktaş
  2. Japon
  3. Dortmund
  4. Shinji Kagawa

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