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Beşiktaş deplasmana gidecek uçak bulamıyor!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımıyla oynayacağı maç öncesinde ulaşım sıkıntısı yaşıyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:27
Beşiktaş deplasmana gidecek uçak bulamıyor!

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn takımıyla karşılaşacak.

Her ne kadar rakip siyah-beyazlılara göre oldukça zayıf olsa da, Beşiktaş bu eşleşmeden pek de memnun kalmadı. Çünkü İskoçya ile İzlanda arasında Atlas Okyanusu'nda bulunan ülkeye ulaşım büyük bir dert.

HAVAALANI SIK SIK KAPANIYOR

Ada'ya istenilen zamanda giden uçak bulmak sıkıntılıyken, uçakların inişi de bir başka düşündürücü konu olarak öne çıkıyor. Şiddetli rüzgar ve yağmurlu havalarda havaalanı sık sık uçuşa kapatılabiliyor ve bu tip durumlarda ülkeye ayak basmak iyice zorlaşıyor.

PİST STANDARTLARDAN KISA

Vagar Havaalanı lokasyon olarak da sorun çıkaran bir yerde bulunuyor. Hemen etrafını çeviren dağların yanı sıra, pistin çok kısa olması da uçakların inişlerini zorlaştıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Her havaalanının pistlerinin boyu farklı olmakla birlikte en kısa pist boyunun 1829 metre olması tavsiye ediliyor. Ancak Vagar pistinin uzunluğu 1799 metre.

FİKRET ORMAN GÖRÜŞÜYOR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın sorunun çözümü için devletten yardım istediği ifade edildi. Öte yandan, Beşiktaş'ın 26 Temmuz Perşembu günü oynanacak maç öncesinde takımı iki gruba bölüp iki küçük uçak ile de Faroe Adaları'na ulaşabileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 16:27
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