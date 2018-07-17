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Beşiktaş 90'da galibiyeti kaçırdı

Hazırlık maçı kapsamında Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Reading ile 2-2 berabere kaldı.

17 Temmuz 2018 Salı 22:46
Beşiktaş 90'da galibiyeti kaçırdı

Gelecek sezonun hazırlıklarına Avusturya'dan devam eden Beşiktaş, İngiliz ekibi Reading ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. 

Siyah-beyazlılar mücadeleye Utku, Adriano, Medel, Fatih, Gökhan, Babel, Oğuzhan, Lens, Tolgay, Dorukhan, Larin 11'i ile çıktı.

 

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Ryan Babel'in bolduğu golle Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

75. Dakikada sahneye Oğuzhan Özyakup çıktı ve durumu 2-0'a getiren golü buldu.

Reading'in golleri 84. dakikada Sam Smith'ten, 90. dakikda Mark McNulty'den geldi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 22:46
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