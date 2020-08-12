Beşamelli bolonez soslu lazanya tarifi, malzemeleri Masterchef Lazanya hamuru nasıl yapılır?

Lazanya tarifi araştırılan konular arasında bulunuyor. Masterchef Türkiye yarışmasının 12 Ağustos'ta yayınlanan bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan Lazanya yapmasını istedi. İzleyiciler Lazanya tarifi sorgulamasında bulunuyor. Peki, lezzetli bir ev yapımı lazanya nasıl yapılır? Lazanya hamuru malzemeleri nedir?

Lazanya ne demek?

Lazanya kelimesinin kökenin kap anlamına gelen Latince sözcükten ya da ince yufka anlamına gelen Antik Yunanca sözcükten türediği tahmin ediliyor.

Lazanta tarifi

Malzemeler

500 gram kıyma

1 paket lazanya

2 adet domates

2 adet soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates ya da biber salçası

1 adet havuç

2 adet sivri biber

Yarım su bardağı su

Rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

Beşamel sos tarifi

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Karabiber, tuz

Lazanya nasıl yapılır?

Kıymayı yağ ile suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin.Soğanlar da kavrulunca salça ekleyip kavurmaya devam edin. İnce kıyılmış sarımsak, doğranmış biber, rendelenmiş havuç ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyip pişmeye bırakın. Son olarak tuz, karabiber ve yarım su bardağı sıcak su ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Beşamel sosu hazırlamak için tereyağını eritin, unu kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca üzerine süt, karabiber ve tuzu ekleyip ocaktan alın.

Fırın kabını ayçiçeği yağı ile yağlayın. Lazanya yapraklarını tek yaprak halinde dizin ve üzerine beşamel sosu sürün.

Sosun üzerine kıymalı harcınızı ekleyip üzerine kaşar peyniri rendeleyin. Bu işlemi tüm lazanya yapraklarını dizdiğinizde tekrar edin.

Kalan beşamel sosu lazanyanızın üzerine dökün ve tekrar kaşar peyniri rendeleyin. 180 derecelik fırında 25 dakika kadar pişirin.