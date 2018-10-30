"Benimkisi kuruntu" demeyin kontrole gidin



Günümüzün vebası kanserin erken belirtileri vardır. Bunlar tek tek sayıldıklarında zaten olağan gelip geçici rahatsızlıklar gibidir. Ancak bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçı, iki haftadan fazla devam ederse ve ailede geçmişte kansere yakalanmış hasta varsa, hemen kanser konusunda uzman bir hekime başvurmak gerekir. Belki hiçbirşey çıkmayabilir. Sonuçta ferahlarsınız. Ancak davranışınızı “kuruntu” diye geçiştirmediğiniz için sizi kutlamak gerekir. Olumsuz bir durumla da karşılaşabilirdiniz. Ama o zaman erken davranmanızın, erken teşhisin tedavinizi kolaylaştıracağını görecektiniz. Kanserde önemli olan erken teşhistir. Devlet bu sebeple bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Kanser taramaları yapıyor. Bunun için mobil taşıtlar yurdun dört bir tarafına dağıl mış durumda. Çünki bu illet ülkenin hem insanını kırıyor hem de ekonomisini.. Şimdi gelelim o belirtilere:

● Vücudun herhangi bir yerinde bir tümör (Vücudun herhangi bir yerinde görülen ve ele gelen şişlik veya sertlikler)

● Ses kısıklığı veya belirli bir sebebi olmayan öksürük, geçmeyen öksürük

● Göğüs ağrısı

● Yutma güçlüğü ve hazım bozuklukları

● Kol ve omuz ağrısı

● Kemik ağrısı

● Kilo kaybı, ani zayıflama veya iştahsızlık

● Başağrısı

● Sarılık

● İyileşmeyen yaralar

● Dışarı çıkma alışkanlıklarında değişiklik (İshal veya kabızlık)

● Makat veya rahimden gelen anormal kanama veya akıntılar

● Ben ve siğillerde görülen anormal değişmeler, koyulaşmalar..