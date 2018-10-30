0553 313 94 23
impression

"Benimkisi kuruntu" demeyin kontrole gidin

Kanserin belirtileri sıradan rahatsızlıklar gibidir. Ancak bunlardan biri veya birkaçı 2 haftadan fazla devam ediyorsa hemen hekime başvurmalısınız.

30 Ekim 2018 Salı 19:01
"Benimkisi kuruntu" demeyin kontrole gidin


Günümüzün vebası kanserin erken belirtileri vardır. Bunlar tek tek sayıldıklarında zaten olağan gelip geçici rahatsızlıklar gibidir. Ancak bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçı, iki haftadan fazla devam ederse ve ailede geçmişte kansere yakalanmış hasta varsa, hemen kanser konusunda uzman bir hekime başvurmak gerekir. Belki hiçbirşey çıkmayabilir. Sonuçta ferahlarsınız. Ancak davranışınızı “kuruntu” diye geçiştirmediğiniz için sizi kutlamak gerekir. Olumsuz bir durumla da karşılaşabilirdiniz. Ama o zaman erken davranmanızın, erken teşhisin tedavinizi kolaylaştıracağını görecektiniz. Kanserde önemli olan erken teşhistir. Devlet bu sebeple bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Kanser taramaları yapıyor. Bunun için mobil taşıtlar yurdun dört bir tarafına dağıl mış durumda. Çünki bu illet ülkenin hem insanını kırıyor hem de ekonomisini.. Şimdi gelelim o belirtilere:

● Vücudun herhangi bir yerinde bir tümör (Vücudun herhangi bir yerinde görülen ve ele gelen şişlik veya sertlikler)

● Ses kısıklığı veya belirli bir sebebi olmayan öksürük, geçmeyen öksürük

● Göğüs ağrısı

● Yutma güçlüğü ve hazım bozuklukları

● Kol ve omuz ağrısı

● Kemik ağrısı

● Kilo kaybı, ani zayıflama veya iştahsızlık

● Başağrısı

● Sarılık

● İyileşmeyen yaralar

● Dışarı çıkma alışkanlıklarında değişiklik (İshal veya kabızlık)

● Makat veya rahimden gelen anormal kanama veya akıntılar

● Ben ve siğillerde görülen anormal değişmeler, koyulaşmalar..

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:01
  1. kanser
  2. kanser belirtileri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baharat gaz yapar
    1. Baharat gaz yapar
    2. İzmir'de motosikletli timlere 88 yeni..
    3. Yanan evlerini gözyaşları içinde..
    4. Otopark ücreti kavgasında bıçaklanarak..
    5. PKK yaptıklarıyla kan dondurdu! 'Ölene..
    6. Gökhan Töre'nin sağlık durumu nasıl?
    7. Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdular!
    8. "Benimkisi kuruntu" demeyin kontrole..
    9. ABD'den şaka gibi açıklama: Irak..
    10. PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz..
    11. Tost makinesinde waffle
    12. Mustafa Denizli: Her statta yaşanabilir
    13. Sinop'ta zehir tacirlerine operasyon!
    14. BM'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı..
    15. Otobüs tıra çarptı! Çok sayıda yaralı..
    16. CTE Gardiyan İKM alım sonuçları
    17. 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
    18. Kerevizi uzun süre saklama yöntemleri
    19. Zencefilin faydası saymakla bitmez
    20. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?