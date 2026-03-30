Belediyede kızı yaşındaki personelle basılmıştı! ‘Uçkurcu Özkan’ hakkında yeni gelişme
Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım ve beraberindeki şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. CHP’li Başkan Yalım’ın belediyede çalışan kızı yaşındaki personelle otelde basılması Türkiye gündemine oturmuştu.
CHP’li Uşak Belediyesine yönelik ’rüşvet’ ve ’usulsüzlük’ iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında "kişi ve firmalardan rüşvet aldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Başkan Yalım bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle yakalanırken, genç kadının otelde kaydı olmadığı belediyede aktif SGK kaydının olduğu belirlenmişti. Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen Yalım ve baraberindeki 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Bayrampaşa Devlet Hasetnesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.