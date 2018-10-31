Bel çevresindeki yağlanmaya dikkat!



Bu kişilerde oluşan hormon bozukluklarında ilaç tedavisi gerekebilir. Diyet tedavisi bel çevresi yağlanmasını azaltır bu rahatsızlıkların oluşum riskini ortadan kaldırır..

Önce bel çevreniz neden yağlanıyor onu tesbit etmelisiniz.

Vücutta yağlanma oranının yüksek olması sağlık problemlerinin var olmasında tek başına bir unsur değil elbette. Fakat bel çevresi yağlanmasının oluşmasında altta insülin direnci, kortizol fazlalığı, hipotiroidi, Cushing (böbrek üstü hormonların fazla çalışması) gibi sağlık sorunları olabiliyor. Bunları araştırmak gerekiyor.

Yağlanma sebeplerinden bir diğeri de beslenmede dengesizliktir.



Hele hanımlarda menopoz dönemi yağlanmanın vücutta fizyolojik olarak arttığı ve tetiklediği bir dönemdir.

Hareketsizlik ve buna bağlı enerji harcamada azalma.

Alkol bel çevresi yağlanmayı artırmaktadır.

Kronik stres de bel çevresinde yağlanmaya en önemli sebeplerden birisi..

"BEN YAĞLI YEMEM Kİ.."

Fazla kilolu olma ya da obezite vücutta yağlanmayı da artırmaktadır. Kişi boyu ve ayrıntılı vücut analizi ölçümü dışında yaşını da göz önüne alarak kilosunu dengede hesaplamalıdır.

“Ben hiç yağlı şeyler yemiyorum, yemeklerimi zeytinyağlı yapıyorum, evimize margarin tereyağı hiç girmez… Fakat vücudum yağlanıyor” gibi sızlanmalar, nafile sızlanmalardır.

Bilinmesi gereken en önemli gerçek vücutta oluşan yağ ile tüketilen yağ farklı şeylerdir. Vücut yağı; yağ ve yağlı gıdaları tüketme dışında mesela, simit, börek gibi hamur işi besinler, meşrubatlar, bisküvi, cips, gofret, tatlılar, hazır et suları, salata sosları gibi daha sayabileceğimiz karbonhidrat ve proteinli gıdaların gereğinden fazla tüketilmesi sonucunda da vücutta artar ve bel çevresinde depolanır.

Bel çevresini artıran besinler genelde glisemik indeksi yüksek (pizza, burger gibi fast food yiyecekler, beyaz pirinç, makarna, gözleme, börek, reçel, bal, tatlılar, meyvelerden muz- incir- kavun- üzüm gibi) gıdalardır.

Uzmanları da bel çevresi yağlanması yüksek olan kişilerde öncelikle fazla kiloların verilmesini vurgulamaktadırlar.

BUNLAR CİDDİ YANLIŞLAR

Akşam sadece meyve yiyip yatmak, saat 6dan sonra yemek yememek, kahvaltı, öğle gibi ana öğünleri atlamak, diyette hiç ekmek yememek, ara öğünler yapmamak, yüksek karbonhidratlı besinleri diyette çok sık tüketmek, pilav, makarna, tatlı, mantı, çorba ve börek gibi yemekleri aynı öğünde bir arada tüketmek, kuruyemiş, kuru meyve gibi gıdaları gereğinden fazla tüketmek, light gıdaları kilo aldırmaz düşüncesi ile fazla miktarda tüketmek, yapılan en ciddi hatalar arasındadır.

Önemli olan sık aralıklarla yeterli miktarda tüketmeyi öğrenmektir. Önemli olan aynı öğünde çok çeşit yemeği bir arada tüketmek değil, farklı öğünlerde az miktarlarda ve çeşitli beslenmektir.

Egzersiz yapmak vücutta genel yağlanmayı azaltan en önemli aktivitelerden bir tanesidir.

Buna üşeniyorsanız kolayı var. Bari yürümeye üşenmeyin! Yürüyün kim tutar sizi!