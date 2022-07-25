Bekçilik yazılı sınav sonuçları son dakika: Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı. Türkiye genelinde 3 bin 500 bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımlarında en çok kontenjan İstanbul’a verildi. İstanbul’a 700 bekçi alımı yapılacak.

Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından bekçilik yazılı sınavı yapıldı. 100 sorunun sorulduğu Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na 109 bin 168 aday katıldı. Peki bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı, 2022 ne zaman açıklanacak? 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanır? İşte detaylar.

2022 bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar heyecanla sonuçlar için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Yapılan değerlendirme sonrası 2022 bekçi alımı sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Takvime göre bekçilik yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Bekçilik yazılı sınav sonuçları nasıl hesaplanacak?

1- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2- Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

3- Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

4- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

Bekçi alımı fiziki yeterlilik sınav nasıl yapılacak?

1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

3. Adaylar,

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.