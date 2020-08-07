Kehribar nedir? Kehribar, doğada bulunan şifalı taşlardan biri. Kozalaklı ağaçların reçinesinin katılaşması ile oluşuyor. İçerisinde suksinik (amber) asit bulunuyor. Bu asidin de özellikle ağrı kesici ve antibiyotik etkisi olduğu biliniyor. Bu nedenle bazı hastalıklarla baş etmek için özellikle takı şeklinde vücutta taşınabiliyor.

Bebeklere kehribar takısı takmanın faydası nedir?

Kehribar bebek kolyelerinin de amacı, miniklerin yaşadığı bazı problemleri hafifletmek.

Görüntü itibarı ile boncuğa benzeyen kehribar taşlarının oldukça şifalı olduğu söylenmektedir. Halk arasında şifalı olduğu düşünülen bu taşlar bebeklerin özellikle diş çıkaracağı dönemlerde bebekler için oldukça yararlıdır. Bir nevi ağrı kesici işlevi gören kehribar kolye bebek ve çocuklara takıldığında vücut ısısı ile birlikte süksinit asidin salınımını kolaylaştırmaya yardımcı olur. Sadece kolye değil bileklik ve halhal olarak da takılabilen kehribar taşı bebeklerin en az 4. Ayını geçtiklerinde takılması tavsiye edilmektedir. 6-8 aylık dönemlerde diş çıkardıklarını düşünürsek bu dönemlerde takmak daha mantıklı olabilir. Koparak, boğulma riskine karşı yeni doğan bebeğinize takılması kesinlikle önerilmemektedir.

Kehribar taşının bebeklere sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir:

1.Bebeklerdeki ağrıları dindirmesinin yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlayabilir.

2.Diş çıkaran bebeklerin huzursuz olduğu bu dönemlerde kehribar taşı onları yatıştırır ve sakinleşmesini sağlayabilir.

3.Enfeskiyon kapma riskini önler.

4.Diş çıkarma döneminde bebeğinizin ağzından akan salyanın azalmasını sağlar.

5.Boğaz, kulak ve mide yanmalarını önler.

6.Diş çıkarma esnasında bebeklerin acı hissini azaltır.

7.Kolik bebeklerin gaz sorununu azalttığı düşünülmektedir.