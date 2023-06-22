Bayram yolculuğunda otoyol hipnozu uyarısı

Bayram tatilinin yaklaşmasıyla yolculuk hazırlıkları da başladı. Yola çıkacak sürücüleri özellikle bayram döneminde dikkatli sürüş konusunda uyaran Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan, uzun yolda otoyol hipnozu konusuna dikkat çekiyor ve tüm sürücülere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Otoyol hipnozuna girmeyin!

İnsan zihni sürekli devam eden bir uyarıcıya maruz kalırsa, bir süre sonra o uyarıcıyı dikkat alanının dışında bırakır ve o unsura karşı dalgınlaşır. Otoyol hipnozu, yolun monotonluğu sebebiyle beynin transa benzer bir duruma geçmesi ve sürüş esnasında uyuma benzeri dalgınlaşmadır. Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan, uzun Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücüleri otoyol hipnozuna karşı önlem almaları için de uyardı. Arıkan; "Gözler açıkken uyumak gibi bir etkisi olan otoyol hipnozunda, sürücünün yol farkındalığı azalarak riskli durumlara neden olabiliyor. Güvenli sürüş için özellikle uzun saatler araç kullanacak olan sürücülerin yola çıkmadan önce uykularını iyi almalarını tavsiye ediyorum. Uzun yolculuklarda farklı müzik türlerini dinlemek de sürücülerin konsantrasyonunu artırmaya yardımcı oluyor. 2 saatte bir mutlaka çay veya kahve molası verin. Arada camı veya sunroofu açarak içeri aracın içine temiz hava alın ve sürüş esnasında sakız çiğneyin." dedi.

Kış lastiklerini rafa kaldırın

Havaların iyice ısınmaya başladığı yaz mevsimine denk gelen bayram tatilinde aracın dört lastiğinin de yaz lastiği olması kritik önem taşıyor. Yaz lastikleriyle virajlara daha güvenli giriliyor, üstelik yakıt tüketiminde de önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor. Sürüş güvenliği için 10 yıldan daha eski lastiklerin de değiştirilmesi tavsiye ediliyor.

Lastiklerin hava basıncını ve dış derinliğini kontrol edin

Yol ve hava koşulları nasıl olursa olsun, ilk olarak henüz yol yapmamış ya da çok az yol yapmış soğuk lastiklerin hava basıncını ve dış derinliğini kontrol etmek gerekiyor.

Uzun yolculuk için uykunuzu almış olun

Sürücüler uzun bayram yolculuklarına çıkmadan önce uyku düzenlerini de dikkat etmesi gerekiyor. Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan, uzun yolculuklara dinlenmiş bir şekilde başlamanın trafik ve sürücü güvenliği için hayati öneme sahip olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Aynı zamanda rahat kıyafet seçimi, mola vermek ve yediklerimize dikkat etmek de odaklanma ve konforlu bir seyir için alabileceğiniz önlemlerden bazıları.

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Hız sınırlarına dikkat edin, emniyet kemerinizi asla çıkarmayın

Güvenli Sürüş Uzmanı Erhan Arıkan bunlara ek olarak, emniyet kemeri kullanmanın hayat kurtarıcı olduğunu uzun yola çıkacak araç sahiplerine bir kez daha önemle hatırlatıyor. Uzun bir yolculukta, uzun süre otobanda monoton bir biçimde araç kullanmanın yaratabileceği dalgınlıkla hız sınırları aşılabilir. Arıkan, buna karşı mutlaka dikkatli olunmasını ve trafikteki araç yoğunluğunun ortalamanın çok üzerine çıktığı bayram döneminde trafik kurallarına da kesinlikle uyulmasını tavsiye ediyor.