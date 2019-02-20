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Başkan Büyükkılıç’tan üniversitelilere müjde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Nuh Naci Yazgan ve Abdullah Gül Üniversitelerinde okuyan öğrencilerin Kayseri de eğitim süresince Kayseri’nin doğal, tarihi ve kültürel alanları hakkında yeterli derece de bilgilendirilmediklerini bu açıdan üniversite öğrencilerine özel turizm turları düzenleyeceklerini söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:30
Başkan Büyükkılıç’tan üniversitelilere müjde

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: “Kayseri ilimizin üniversitelerinde okuyan üniversite gençliğinin Kayseri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesi gerekir ki memleketlerinde Kayseri ilimizden övgü ile söz edebilsinler. Çünkü onlar geleceğimiz ve aydınlık Türkiye’nin birer neferi olarak iş hayatına katılacaklardır. Türkiye’miz 2023 yılı hedefl erine gençlerimizin sayesinde ulaşacaktır. Fakültelerinden mezun olan her öğrenci Kayserimizin kültür ve sosyal yaşamını öğrenmeli, yiyecek kültürümüzün ürünlerini tatmalı, tarihi ve doğa güzellikler ile dolu alanlarımızı gezmeli, Erciyes Dağı ve Kış Sporları merkezinde kışın spor yapmalı, Sanayi tesislerimiz hakkında bilgilendirilmeli dolayısı ile Kayserimizi her yönü ile tanımalıdır. Sonuçta gerek kendi memleketlerinde gerek ise, iş hayatına Anadolu’nun her köşesinde Kayserimizden övgü ile söz edeceklerdir. Şehrimizdeki tahsil süresindeki edindikleri izlenimleri anlatarak gönüllü turizm elçilerimiz olacaklardır.”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:30
  1. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
  2. Erciyes
  3. Kayseri
  4. Nuh Naci Yazgan

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