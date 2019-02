Başkan Büyükkılıç’tan üniversitelilere müjde

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: “Kayseri ilimizin üniversitelerinde okuyan üniversite gençliğinin Kayseri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmesi gerekir ki memleketlerinde Kayseri ilimizden övgü ile söz edebilsinler. Çünkü onlar geleceğimiz ve aydınlık Türkiye’nin birer neferi olarak iş hayatına katılacaklardır. Türkiye’miz 2023 yılı hedefl erine gençlerimizin sayesinde ulaşacaktır. Fakültelerinden mezun olan her öğrenci Kayserimizin kültür ve sosyal yaşamını öğrenmeli, yiyecek kültürümüzün ürünlerini tatmalı, tarihi ve doğa güzellikler ile dolu alanlarımızı gezmeli, Erciyes Dağı ve Kış Sporları merkezinde kışın spor yapmalı, Sanayi tesislerimiz hakkında bilgilendirilmeli dolayısı ile Kayserimizi her yönü ile tanımalıdır. Sonuçta gerek kendi memleketlerinde gerek ise, iş hayatına Anadolu’nun her köşesinde Kayserimizden övgü ile söz edeceklerdir. Şehrimizdeki tahsil süresindeki edindikleri izlenimleri anlatarak gönüllü turizm elçilerimiz olacaklardır.”