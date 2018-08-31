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Baş dönmesini ciddiye alın!

Baş dönmesi yaşayan kişiler beraberinde eşlik eden mide bulantısı, denge bozukluğu şikayetleri yaşamasalar bile doktora gitmeleri gerekir.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:31
Baş dönmesini ciddiye alın!

Baş dönmesine genellikle bulantı, kusma eşlik edebilir. Elde, kolda, yüzde uyuşma, kulak çınlaması da baş dönmesi ile beraber görülebilir. Bazı hastalarda terleme de olabilir.
Bazı hastalar paniğe kapılarak aşırı derecede korkarlar. Bu bilgiler doktorlar için çok önemlidir. Bu sebeple doktora gidildiğinde baş dönmesine eşlik eden şikayetleri de anlatmanızda yarar var. Bu bilgiler doktorun teşhis koymasında etkilidir.

Unutmayın ki, baş dönmesine eşlik eden sebepler ne kadar fazla ise o kadar durum ciddidir.

Denge kanalında rahatsızlık olan hastalarda sadece baş dönmesi görülür. 15-20 saniyede geçer.

Oysa beyin damar tıkanıklığı olan hastalarda baş dönmesine yüzde, ellerde uyuşma, konuşmada peltekleşme, kol ve bacakta felç gibi kuvvet azlığı eşlik edebilir.
Baş dönmesi ihmal edilmemesi gereken bir durumdur. Mutlaka bir hekime gitmekte yarar vardır. Çünkü baş dönmesinin sebebini ancak uzman hekim tespit edebilir.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:31
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