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Balgama öksürüğe birebir..

Balgam ve öksürükten şikayetçiyseniz size bir önerimiz var...

31 Ekim 2018 Çarşamba 19:23
Balgama öksürüğe birebir..


Bir çoğumuz cevizi kabuklu alıp tüketiyoruz. Soyuyor, kabuklarını atıyoruz. Ceviz parçasının arasında bulunan ağaç yaprağı gibi olan resimde gördüğünüz parçaları atmayınız..

Görünüm itibariyle de sanki akciğerlerimize benzeyen bu iç kabuklardan bir tutamı bir fincan ile sadece 2-3 dk kaynatılarak içildiğinde özellikle öksürüğe ve balgam problemine çok iyi gelmektedir.

Demlendiğinde rengi tıpkı normal çay gibi olan ve içimi de gayet güzel olan bu bitki çayını yaş sınırı olmadan çocuklarınıza içirirken bal ile tatlandırabilirsiniz.

Özellikle soğuk havalarda bu çaydan faydalanın...

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 19:23
  1. ceviz
  2. öksürük
  3. balgam

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