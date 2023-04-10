Balgam söktürücü çay mümkün: Hem hesaplı hem de kolay! Bu bitkiler korkutan balgama karşı birebir!

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan baharat çayları sağlık açısından oldukça faydalıdır. Balgam söktüren bitkiler ilaç tedavisinin yanı sıra evde doğal yöntemlerle tedavisine ek olarak çeşitli bitkiler tüketmek isteyen kişiler tarafından sıklıkla hazırlanıyor. Çeşitli bitki çaylarının yararlarını gören kişiler hazırladıkları çayları tüketerek hem balgam sökücü etkiden yararlanmak hem de boğazını rahatlatmak istiyor. Bu çaylardan birisi de bu çayıdır.

Balgam Söktürücü Çay Tarifi İçin Malzemeler

1 çubuk tarçın

1 parça zencefil

Yarım kabuklu çekirdekli elma

4 tatlı kaşığı bal

1 cezve su

Balgam Söktürücü Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Su kaynatılır ocaktan alınır, tüm malzemeler eklenir 5 dk dinlendirilir. Gün içerisinde 3 – 4 kere içilir. Afiyet olsun

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BALGAM SÖKTÜREN ŞEYLER NELER?

1. Kekik Çayı

2. Nane çayı

3. Okaliptüs Çayı

4. Anason Çayı

5. Melekotu Kökü Çayı

6. Rezene Çayı

7. Meyan Kökü Çayı