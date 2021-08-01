Bakanlık harekete geçti: Bölgeye gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te devam eden yangın nedeniyle tahliye için ihtiyaç olması halinde iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" ifadelerine yer verildi.