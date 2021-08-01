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Aktüel Bakanlık harekete geçti: Bölgeye gönderildi
Aktüel

Bakanlık harekete geçti: Bölgeye gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris'te devam eden yangın nedeniyle tahliye için ihtiyaç olması halinde iki çıkarma gemisinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 18:16:00 -
Bakanlık harekete geçti: Bölgeye gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

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