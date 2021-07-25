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Aktüel Bakanlık görüntüleri paylaştı... Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Aktüel

Bakanlık görüntüleri paylaştı... Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerimizi şehit eden 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 11:59:00 - 2021-07-25 12:01:38
Bakanlık görüntüleri paylaştı... Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini ve etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilen açıklamada, bölgede operasyon ve atışların devam ettiği kaydedildi.

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