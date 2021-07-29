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Bakan Yanık'tan oğluna kavuşan anneye sürpriz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, oğlu 17 yaşında dağa kaçırılan ve dün oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini alan Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:11:00 - 2021-07-29 16:12:14

 yeniakit  Ankara 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2018 yılında 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mustafa'ya kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'dan bu yana oturma eylemi yapan ve dün oğlunun güvenlik güçlerine teslim olduğu müjdesini alan Ayşegül Biçer ile telefonda görüştü.

Oğlu terör örgütünün elinden kurtulan annenin sevincine ortak olan Bakan Yanık, "Allah bir daha böyle kederler göstermesin. Sizin mücadeleniz ve oradaki bütün annelerin mücadelesi çok önemli. Siz ağır hastalığınıza, o kadar tehdide ve baskıya rağmen o kararlılıktan hiç vazgeçmediniz" ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunu yaşayan Ayşegül Biçer’e şifa dileyen Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Rabbim inşallah şifa da verir, evladınıza kavuştuğunuz gibi sağlığınıza da kavuşursunuz. Çok çok geçmiş olsun. Diğer bekleyen annelerimize de benim selamlarımı iletin lütfen. Onlar da inşallah evlatlarına kavuşacaklar. Annelerin mücadelesi o melun terör örgütünün kökünü kazımaya vesile olacak."

Ayşegül Biçer de teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sayın Bakanım belki anneler mücadele etti ama Allah razı olsun devletim de dağlarda, kırsalda mücadele etti. Biz burada feryat ettik, onlar orada mücadele etti. Bu zafer Türkiye'nin zaferidir. Birlik ve beraberlik içinde kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP iyi bilsin ki bu nöbet devam edecek. İlk gün de söylemiştik, tek bir evlat, tek bir terörist kalmayana, Kandil tamamen çökünceye kadar bu mücadele devam edecek." Bakan Yanık “İnşallah hep beraber o mücadeleyi veriyoruz. Allah’ın izniyle de başaracağız. Çok az kaldı, inşallah kökünü kurutacağız."

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