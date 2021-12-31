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Ekonomi Bakan resmen duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda
Ekonomi

Bakan resmen duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 10:32:00 -
Bakan resmen duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.

Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TLAşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TLKüpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TLAtık Desteği kapsamında 399 bin TLTarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL .

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