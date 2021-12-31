Bakan resmen duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "613 milyon 645 bin 392 TL'lik tarımsal destek ödemesi bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandı" dedi.
Süt Analizi Desteği kapsamında 3 milyon 418 bin TLAşı Desteği kapsamında 2 milyon 484 bin TLKüpe Uygulama Desteği kapsamında 1 milyon 307 bin TLAtık Desteği kapsamında 399 bin TLTarımsal Yayım Ve Danışmanlık Desteği 26 milyon 35 bin TL .