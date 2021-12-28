Bakan Mustafa Varank'tan "bagaj" göndermeli TOGG paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli otomobili "TOGG" hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobilini canlı yayında tanıtan gazeteci aracın bagajını açıp görüntülemek isteyince görevliler olaya müdahale etmiş ve bagajın kapağını hemen kapatmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaşanan bu olaya gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir fotoğrafla "Bagaj önemli!" notunu paylaştı.
Söz konusu fotoğrafta Danilo Şef'in TOGG'un bagaj kapağını açıp yakından incelediği anlar yer aldı. Bakan Varank, yaşanan tartışmalara da gönderme yaparak 'Bagaj önemli' mesajını yazdı.