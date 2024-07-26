Bakan Kurum Ayder için noktayı koydu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geldiği Rize'de deniz dolgusu üzerinde korozyon nedeniyle riskli duruma geldiği için 25 bin metrekare alanda başlatılan kentsel dönüşümle yıkılan binaların yerine yapılan Belediye Bloklarındaki esnafı ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Daha önce hep kamuoyuna gelip, gündem olmuş 'belediye blokları' diye bildiğimiz Rize'nin merkezindeyiz. Burada hem deniz dolgusu üzerine yapılmış hem de korozyona uğramış binaları yeniledik, esnafımızı ziyaret ettik. Yaklaşık 200 dükkanımızın, 400 ofisimizin olduğu muhteşem bir eseri Rize'mize kazandırmış olduk, mutluyuz. Çünkü Rize'miz her şeyin en iyisini hak ediyor. Rize, Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi ve Rizeli kardeşlerimiz her zaman AK Parti'mizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durmuş kardeşlerimiz. Tabii biz, bir taraftan deprem bölgesinde çalışmalarımızı yürütürken, bir taraftan da ülkemizin 81 ilinde yapılması gereken altyapıdan üstyapıya çalışmaları, yürütmeye gayret gösteriyoruz. Yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de Rize'mizde yaklaşık değeri 2 milyar 700 milyon lirayı bulan çok önemli projelerin açılışlarını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'AYDER'DE ARTIK SON SAFHAYA GELMİŞ DURUMDAYIZ'

Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüme ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Kurum, "Bu eserlerin içinde yine bizim çok önemsediğimiz kentsel dönüşüm, doğa koruma projelerimiz var. En önemlisi de benim nezdimde doğa ve koruma projesi olarak değerlendirdiğimiz Ayder'imiz. Ayder'de yenileme kapsamda başlattığımız çalışmalarda artık son safhaya gelmiş durumdayız. Orada kapalı bir otopark yaptık ve Ayder'in o doğal güzelliğine zarar vermeyecek şekli ile tamamen yerin altında ve Ayder'e gelen vatandaşlarımıza, turistlerimize hizmet verecek bin 800 araçlık bir otoparkı yarın inşallah açıyor olacağız. Orada daha önce orada altyapı, üstyapı yenilemeye çalışmaları yapmış, peyzaj düzenlemesi çalışmaları yapmış yine Ayder'in o güzelliğine zarar verdiğini düşündüğümüz görüntü kirliliğine sebebiyet veren salıncakların kaldırılmasını sağlamıştık. Bu kapsamda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki görüntü kirliliğine, binaların Ayder'imize, gözümüzün nuru yaylamızda zarar vermemesi için çalışmalarımızı özenle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'RİZE'MİZLE GURUR DUYUYORUZ'

Rize'de yaşanan sel afetlerinde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini söyleyen Bakan Murat Kurum, "Sellerde milletimize sözler vermiştik. Daha önceki Elazığ, Malatya, Antalya yangınlarında olduğu gibi milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş ve evlerin hızlı bir şekilde teslimlerini gerçekleştirmiştik. Yine AFAD'ımızla, bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde, selde yaşanan hasarlar sebebiyle vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yarın inşallah tutuyor olacağız; o konutlarımızın anahtar teslimlerini yapacağız. Diğer taraftan da sahilde millet bahçesi ile Rize'mizin nefes alacağı, Karadeniz rüzgarının tamamen Rize'ye hakim olacağı bir projeyi gerçekleştireceğiz. Rize'mizle ve Rizeli kardeşlerimize gurur duyuyoruz; Rize sadece Rize'den ibaret değil, bugün İstanbul'da da Ankara'da da 81 ilimizde de Rizeli kardeşlerimiz var. Biz de onları mutlu etmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu heyecanı yine ilk günkü aşkla, şevkle devam ettireceğiz" dedi.

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Rize'de meydan alanında 2'nci etap kentsel dönüşüm çalışmalarının da başlayacağını aktaran Bakan Kurum, "İkinci etap diye belirlediğimiz alanda inşallah vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu projeye dahil edeceğiz ve oraların da dönüşümünü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'YIKILAN OTELLERİN YERİNE DE HİÇBİR YAPI YAPILMAYACAK'

Ayder'de tartışmalara neden olan imar durumuna ilişkin soruya yanıt veren Bakan Kurum, "Ayder'de projemizi yürütüyoruz. Otopark tamamlandı, tüm altyapısı yenilendi. Oraya spor alanları, çocuk oyun alanları yapıldı. Oradaki yaylamız da şenlikleri yaptığımız alan tamamen Ayder'in hizmetine sunuldu. İlk etaptaki apart otellerimiz tamamlandı. Diğer termal otelimiz de bitme aşamasına geldi. Orada 7-8 otel ile dönüşümü gerçekleştireceğiz. Orada yıkılan otellerin yerine de hiçbir yapı yapılmayacak. Yapmış olduğumuz çalışmalarda imar planında çerçevesinde yapılan çalışmalardır. Bu manada Çamlıhemşin'de belediye başkanımızla milletvekilimiz de valimizle hep birlikte bu istişareleri yürütüyoruz. İnşallah nasıl horonla orada başladıysak yine aynı coşkuyla projemizi milletimize verdiğimiz sözler doğrultusunda tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasının ardından Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'ni de ziyaret etti.