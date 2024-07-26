  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanlardan dikkat çeken analiz! Amerika dağınık devletleri iç savaş riski altında mı?

ÇEDES’e kin kusan azgın azınlık misyoner okullarını alkışlıyor! İmama düşman papaza hayran

Bir gece sonrası... Hadsiz UEFA yine yaptı yapacağını! Yazıklar olsun size!

DSÖ'den çarpıcı rapor! 'Türkiye'yi örnek alın!'

O kulüp hakkında flaş gelişme: Duyunca çok şaşıracaksınız… Herkes şaka sandı ama değil! İflas bayrağını çekti…

Araç sahipleri dikkat! O tarihe kadar ödemeyenler büyük cezalar ile karşı karşıya!

ÖTV indirimi geldi! Otomobilde fiyatlar değişecek

Polis çevirmesinden kaçmaya çalışan kuryenin açıklaması tepki çekti

Gram altında sert düşüş!

SGK'ya en çok onların borcu var! CHP'li belediyeler borç bataklığında
Gündem Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-07-26 14:11:00 -
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Viyentiyan'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında işbirliği ele alındı.

İki mevkidaş görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Bakan Fidan'ın, Malezya, Laos, Singapur, İngiltere Dışişleri Bakanları ve ASEAN Genel Sekreteri ile de bir araya gelmesi planlanıyor.

TÜRKİYE-ASEAN İLİŞKİLERİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ASEAN'ın temel belgelerinden olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na 2010'da taraf olarak kurumsal ilişkilerin tesisi yönünde ilk adımı atan Türkiye, 2017'de ASEAN'ın "sektörel diyalog ortağı" olmuştu.

ASEAN ile sektörel diyalog ortaklığı kapsamındaki işbirliği, ilişkilerin yol haritası niteliğindeki "Pratik İşbirliği Alanları" belgesi temelinde Türkiye, ASEAN üyeleri ve sekretarya tarafından hayata geçirilen projelerle ilerliyor.

Türkiye, 2010'da 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ASEAN ülkeleriyle ticaret hacmi, yıllar itibarıyla artarak sektörel diyalog ortaklığın tesis edildiği 2017'de 12 milyar dolar seviyesine yükselmişti.

Türkiye-ASEAN ile ticaret hacmi 2022'de 14,8 milyar dolar, 2023'te ise 14,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Hakan Fidan'dan Netanyahu açıklaması!
Hakan Fidan'dan Netanyahu açıklaması!

Siyaset

Hakan Fidan'dan Netanyahu açıklaması!

Hakan Fidan dünyaya böyle haykırdı: Adaletin tecelli edeceği günü bekleyenler elbet galip gelecektir
Hakan Fidan dünyaya böyle haykırdı: Adaletin tecelli edeceği günü bekleyenler elbet galip gelecektir

Gündem

Hakan Fidan dünyaya böyle haykırdı: Adaletin tecelli edeceği günü bekleyenler elbet galip gelecektir

Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı? Hakan Fidan'dan dikkat çeken uyarı
Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı? Hakan Fidan'dan dikkat çeken uyarı

Medya

Üçüncü Dünya Savaşı kapıda mı? Hakan Fidan'dan dikkat çeken uyarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23