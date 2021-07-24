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Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından annesini aşı olmaya ikna eden genç bir kızın hikayesini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 09:09:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "anne-kız aşıda" vurgusuyla yaptığı paylaşımda, "Huriye Hanımla kızı Yadigar, aşılarını Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yan yana yaptırdılar. Huriye Hanım ikinci doz konusunda kararsızmış. Yadigar, aşı neden şart, anlatmış. Anne sevgisi ve doğru bilgi. İkisi birlikte sorunu çözmüş" ifadelerini kullandı.

Koca, bir başka paylaşımında ise Kastamonu Devrekani İlçe Devlet Hastanesinde çalışan Doktor Gizem Ertürk'e, sağlık memuru olan babası Rafet Bey'in aşı yapmasına yer verdi.

Bakan Koca, "Babası Rafet Bey sağlık memuru, annesi ebe. Tüm aile Kovid-19'a yakalanmışlardı. Hastalığı ağır geçirdiler. Dr. Gizem'in aşısını, çocukluk aşıları gibi, babası yaptı" paylaşımını yaptı.

 

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