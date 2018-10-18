Bakan Bekir Pakdemirli'den fındık açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fındık fiyatlarını üreticilerin lehine korumak için TMO’nun elindeki fındık stoklarını 2018 yılı sonuna kadar satışa açmayacağını duyurduklarını ancak bu açıklamadan yola çıkarak hemen Ocak ayında fındık stokları satışa açılacakmış gibi spekülasyonlar yapılmaya başlandığına dikkat çekti.

Bakan Pakdemirli, "2018 yılı biter bitmez TMO fındık stoklarının satışa açılması söz konusu değildir. Üreticimizin elinde fındık olduğu sürece stoklarımızı koruyacağız ve satışa açmayacağız" ifadesini kullandı.