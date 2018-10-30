Baharat gaz yapar



Hızlı yerken yutulan hava veya midedeki fermantasyonla oluşan baloncuklar, baskılanma sonucu barsaklara böyle geçiş yapıyor..

Sonuç: hem gaz sıkıntısı hem de hazımsızlık ve başka nice sorun!

Mide gazının, onikiparmak barsağından aşağıya geçmesiyle barsak gazları oluşuyor. Barsaklardaki birtakım bakterilerin fermantasyonu da barsak gazlarına sebebiyet verebilir. Bazı barsak rahatsızlıkları da gaz yapar. Sindirim sistemi pankreas enzimlerinin yetersizlikleri safra kesesi rahatsızlıkları da gaz yapabilir..

Baharatlı yiyecekler de öyle.. Acı biber, kekik, nane gibi baharatlar gaz yaptığı gibi, zaten kendisi asitli olan sirke, limon ve bilhassa hazır soslar da gaz yapar.

Yine asidi yüksek ve çiğ olarak yenen roka, tere, yeşil soğan, turp gibi salata malzemeleri de gaz oluşturur. Pırasa ve lahana keza..

Mercimek, kuru fasulye, nohut gibi bakliyat ise yenildikten sonra sindirim esnasında fermantasyona uğradıkları için gaz yaparlar.

Gazdan kurtulabilmek için sebebi tesbit etmek gerekir. Yemek yerken hızlı yiyenler, hava yutmak suretiyle gaz oluşumuna yol açabilirler. Aldığımız gıdalar kadar beslenme düzeni bozukluğu da gaz yapar. Bir süre aç kalıp, sonra çok yemek de öyle..



Gastrit, mide ülseri için kullanılan ilaçlar gazı tahliye eden ilaçlardır. Midedeki asiti baskılamak gazdan kurtulmakta esas unsurdur. Piyasada satılan ilaçlar bu maksada yöneliktir. Hepsi baz, yani alkali karakterde ilaçlardır.