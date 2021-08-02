Azra Gülendam Haytaoğlu öldürüldü mü? Azra Gülendam Haytaoğlu ölüm nedeni ne?

Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı.

Antalya'da ikamet eden Azra testinin pozitif çıktığını eve giderek ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre, tartışma sırasında genç kız, ablasına, “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda, ablasına, “Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım” diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.

Azra Gülendam Haytaoğlu öldürüldü mü?

26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cinayete kurban gittiği öğrenildi. Azra Gülendam Haytaoğlu'nu kim ya da kimler tarafından öldürdüğü ise merak ediliyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ölüm nedeninin detayları da belli oldu.

Azra Gülendam Haytaoğlu nasıl öldürüldü?

Azra Gülendam Haytaoğlu’nu kim öldürdü? Sabah’ın haberine göre Azra Gülendam Haytaoğlu, iş için emlakçı Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı. Ayhan'ın, bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorgu sonrası Ayhan, genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı. Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve öldürerek vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana’dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulunmuştu. Azra Gülendam Haytaoğlu’nun kaybolmadan sonra sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılmıştı.