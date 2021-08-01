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Aktüel Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam bulundu mu?
Aktüel

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam bulundu mu?

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam neden kayboldu? Azra Gülendam Haytaoğlu bulundu mu? soruları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alması sonrası merak edilir oldu. Ailesi Azra Gülendam Haytaoğlu’ndan üç gündür haber alamıyor. Peki Azra Gülendam Haytaoğlu ne iş yapıyor? Azra Gülendam Haytaoğlu kaç yaşında? Azra Gülendam Haytaoğlu nerede yaşıyor? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 08:46:00 - 2021-08-01 08:47:13
Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam bulundu mu?

Antalya Muratpaşa'da yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan yaklaşık 3 gündür haber alınamıyor. 

Azra Gülendam Haytaoğlu en son nerle görüldü?

Son olarak Lara bölgesinde görülen Azra'nın ailesi çaresiz bekleyişini sürdürürken bir yandan da konunun sosyal medyada gündem olması için yardım çağrısında bulundu.

Haytaoğlu'nun ailesi, "Emniyet telefon sinyaline pazartesi günü bakabiliriz demiş, bu çok geç kızımızı canlı kanlı saçının teline zarar gelmeden bulmak istiyoruz lütfen bize yardım edin" dedi.

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