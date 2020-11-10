Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan edildi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi.



Aliyev, Dağlık Karabağ’daki krizle ilgili halka seslendi.



Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında ortak bildirinin imzalandığını belirten Aliyev, bildirinin maddelerini okudu.



Aliyev, "Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek." diye konuştu.

"Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak." diyen Aliyev, Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabileceğini aktardı.



Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek "Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye’nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz." dedi.



- "Paşinyan, anlaşmayı Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı"



Anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğine dikkati çeken Aliyev, "Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı." değerlendirmesinde bulundu.



Aliyev, "27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı." dedi.