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Aktüel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek.”
Aktüel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek.”

Yeniakit Publisher
2020-11-10 02:13:27 -
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek.”
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