  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İsrail’e sürprizler var! İran'dan savaşta yeni strateji CHP’deki muhalefetten ses yok! Gürsel Tekin’den 70 tane daire göndermesi Paşinyan metroda Ermeni kadının üzerine yürüdü: Kes! Karabağ kaçağı seni! Katar'da şehit düşen kahramanlar için Erdoğan'dan taziye mesajı! Sarı şeytan tehdit yağdırıyor! İran’dan Trump’a Taha suresi ayetiyle cevap İstanbul’da doğalgaz dehşeti! Enkaz altına tüyleri diken diken eden telefon Dünya yanıyor Mustafa Sarıgül işin gırgırında ‘Eşekli’ paylaşımı tepki topladı İmamoğlu’nun İstanbul'unda Bayram Trafiği Vatandaşlar Çileden Çıkıyor! Katar'dan gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğdu! Devletin zirvesinden şehitlerimiz için peş peşe taziye mesajları Tahran’dan ABD ve İsrail’e 6 Sert Şart: Ya kabul edersiniz ya da…
Yerel Aydınlı eski bakanlar kazada yaralandı
Yerel

Aydınlı eski bakanlar kazada yaralandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aydınlı eski bakanlar kazada yaralandı

Eskişehir’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile eski Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Eskişehir’de zincirleme trafik kazasında aralarında Aydınlı Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında aralarında Aydınlı Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kolluk birimleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara’da hastaneye kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23