0553 313 94 23
impression

Ayazın kuru öksürüğü adamı canından bezdirir!

Bugün size birkaç ev ilacı sunalım. Belki size yararı olacaktır.

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:04
Ayazın kuru öksürüğü adamı canından bezdirir!


Kuru öksürük veya irritatif öksürük solunum yollarında tahrişe sebep olan balgam olmadan meydana gelen öksürüklerden birisidir. Ayrıca sigara içenler ya da alerjisi olanlar arasında yaygındır. Öksürük aynı zamanda bazen çok ağrılı olabilir.

Kuru öksürüğün iki türü vardır.

Akut: Üç hafta boyunca uzanan öksürük, üç hafta veya daha az sürer.

Kronik: Uzun zamandır süren öksürüktür.

Her iki durumda da önemli fakat kuru öksürük bir haftadan fazla sürerse, doktorunuza görünmelisiniz.

Geride bir hastalık ya da enfeksiyon belirtisi olmaması halinde, ev ilaçları bu rahatsızlığın çaresi olabilir. Sunduğumuz birkaç ev ilaçları sizi en kısa sürede bu rahatsızlıktan kurtarmaya yardımcı olacaktır.

Ev yapımı şurup: Anason, karanfil ve papatya karıştırılarak aromatik ve lezzetli yapabilir. Önce papatya çayı hazırlayın kaynatın ve sonra anason ve karanfil ekleyin. 5 dakika kaynatın tüm aromaların ve özelliklerinin kaybolmaması için ocağı kapatın ve 5 dakika bekletin.

Daha sonra sıvıyı süzün ve karışımı bal ile limon suyu ile karıştırın. Günde iki yemek kaşığı olmak üzere üç kere için.

Bal ve süt: Bal ve süt, birlikte muhteşem bir doğal antibiyotiktir, En iyi ve en basit çözümlerden biridir. Yarım bardak ılık süte iki çay kaşığı bal ekleyin. Günde üç ya da dört defa içilmelidir. Sütün sıcak değil, ılık olması önemlidir.

Bitter Çikolata : Siyah çikolata seviyor musunuz? İyi haber, içeriğinde bulunan teobromin maddesiyle kuru öksürüğü rahatlatmaya yardımcı olur. Siyah çikolatayı bir günde sadece 56 gram yenilmelidir. Hiçbir çözümü abartmamak gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Soğan ve kola : Kolayı hiçbir şekilde içmemenizi özellikle belirtiyoruz. Bu olağanüstü bir durum diye düşünerek soğan ile kolayı birleştiren bir karışım tavsiyesidir.

Biraz soğan parçaları ile kolayı kaynatın. Sadece üç dakika kaynattıktan sonra, uyku öncesi için. Rahat uyuyabilmenize yardımcı olabilir.

Koyu Bal: Bal, antibakteriyel, antibiyotik ve dezenfektan özellikleri ile bu durumu tedavi etmek için harika bir ilaçtır. Her çeşiti balı öksürük için çare olarak kullanabilirsiniz. Bal, tahriş olmuş boğazı da kaplayarak yumuşatacaktır. Koyu balı günde 3 defa 1 kaşık alınmalı.

Okaliptüs ve defne: Bir avuç defne ve okaliptus yaprağını sadece, 10 dakika suda kaynatın. Bir havlu ile başınızı örtüp üzerine eğilerek buharını soluyun.

Bunu günde 2 ya da 3 kere yapabilirsiniz.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 15:04
  1. kuru öksürük
  2. kuru öksürük nasıl geçer
  3. öksürüğe ne iyi gelir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank müjdeyi verdi!
    1. Bakan Varank müjdeyi verdi!
    2. Rusya'dan ABD'ye PKK/YPG çok sert..
    3. Mutlu olmak elinizde...
    4. Rusya'dan S-400 açıklaması!
    5. Karadeniz'de yolu gözleniyordu! Ağlara..
    6. Romatoid Artrit nedir?
    7. İran ABD'ye meydan okudu!
    8. FETÖ sanığına "etkin pişmanlık" indirimi
    9. Milli sporcumuz Yasemin Adar'a büyük..
    10. Elleriniz şişiyorsa...
    11. Mezarlıkta büyük şok! 'Aklımız..
    12. Trump'a yakın isim konuştu: Kullanıldım
    13. Yurt dışına çıkma hazırlığındaki 34..
    14. Bel çevresindeki yağlanmaya dikkat!
    15. Bu araçla şehir şehir geziyordu.....
    16. Mide bulandıran haber! Kırmızı ışıkta..
    17. 2 yaşındaki bebeğin ölümünden..
    18. Ayazın kuru öksürüğü adamı canından..
    19. Karamollaoğlu'ndan İstanbul Havalimanı..
    20. Şeyh Faysal'dan Türkiye hamlesi!
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur