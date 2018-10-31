Ayazın kuru öksürüğü adamı canından bezdirir!



Kuru öksürük veya irritatif öksürük solunum yollarında tahrişe sebep olan balgam olmadan meydana gelen öksürüklerden birisidir. Ayrıca sigara içenler ya da alerjisi olanlar arasında yaygındır. Öksürük aynı zamanda bazen çok ağrılı olabilir.

Kuru öksürüğün iki türü vardır.

Akut: Üç hafta boyunca uzanan öksürük, üç hafta veya daha az sürer.

Kronik: Uzun zamandır süren öksürüktür.

Her iki durumda da önemli fakat kuru öksürük bir haftadan fazla sürerse, doktorunuza görünmelisiniz.

Geride bir hastalık ya da enfeksiyon belirtisi olmaması halinde, ev ilaçları bu rahatsızlığın çaresi olabilir. Sunduğumuz birkaç ev ilaçları sizi en kısa sürede bu rahatsızlıktan kurtarmaya yardımcı olacaktır.

Ev yapımı şurup: Anason, karanfil ve papatya karıştırılarak aromatik ve lezzetli yapabilir. Önce papatya çayı hazırlayın kaynatın ve sonra anason ve karanfil ekleyin. 5 dakika kaynatın tüm aromaların ve özelliklerinin kaybolmaması için ocağı kapatın ve 5 dakika bekletin.

Daha sonra sıvıyı süzün ve karışımı bal ile limon suyu ile karıştırın. Günde iki yemek kaşığı olmak üzere üç kere için.



Bal ve süt: Bal ve süt, birlikte muhteşem bir doğal antibiyotiktir, En iyi ve en basit çözümlerden biridir. Yarım bardak ılık süte iki çay kaşığı bal ekleyin. Günde üç ya da dört defa içilmelidir. Sütün sıcak değil, ılık olması önemlidir.

Bitter Çikolata : Siyah çikolata seviyor musunuz? İyi haber, içeriğinde bulunan teobromin maddesiyle kuru öksürüğü rahatlatmaya yardımcı olur. Siyah çikolatayı bir günde sadece 56 gram yenilmelidir. Hiçbir çözümü abartmamak gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Soğan ve kola : Kolayı hiçbir şekilde içmemenizi özellikle belirtiyoruz. Bu olağanüstü bir durum diye düşünerek soğan ile kolayı birleştiren bir karışım tavsiyesidir.

Biraz soğan parçaları ile kolayı kaynatın. Sadece üç dakika kaynattıktan sonra, uyku öncesi için. Rahat uyuyabilmenize yardımcı olabilir.

Koyu Bal: Bal, antibakteriyel, antibiyotik ve dezenfektan özellikleri ile bu durumu tedavi etmek için harika bir ilaçtır. Her çeşiti balı öksürük için çare olarak kullanabilirsiniz. Bal, tahriş olmuş boğazı da kaplayarak yumuşatacaktır. Koyu balı günde 3 defa 1 kaşık alınmalı.

Okaliptüs ve defne: Bir avuç defne ve okaliptus yaprağını sadece, 10 dakika suda kaynatın. Bir havlu ile başınızı örtüp üzerine eğilerek buharını soluyun.

Bunu günde 2 ya da 3 kere yapabilirsiniz.