Ayasofya'da Haniye için gıyabi cenaze namazı
Ayasofya Camii'nde şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınıyor...
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da şehit olması nedeniyle Türkiye’de 1 gün milli yas ilan edildi.
Haniye’nin şehadeti nedeniyle bugün, Cuma namazı sonrası 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınmasına karar verildi.
Başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce camide milyonlar, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İşte Ayasofya’daki cenaze namazından görüntüler…