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Gündem Ayasofya'da Haniye için gıyabi cenaze namazı
Gündem

Ayasofya'da Haniye için gıyabi cenaze namazı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 13:59:00 - 2024-08-02 14:06:32
Ayasofya'da Haniye için gıyabi cenaze namazı

Ayasofya Camii'nde şehit İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınıyor...

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin Tahran’da şehit olması nedeniyle Türkiye’de 1 gün milli yas ilan edildi.

Haniye’nin şehadeti nedeniyle bugün, Cuma namazı sonrası 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınmasına karar verildi.

Başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce camide milyonlar, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İşte Ayasofya’daki cenaze namazından görüntüler…


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