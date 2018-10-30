Ayaklar taşıdığı ağırlığa isyan eder

Topuk dikeni

Topuk dikeni, tıbbî dilde “epin kalkenei” modern dünyada çok yaygın bir rahatsızlıktır. Sabahtan akşama kadar ayakta iş görenler risk altındadır. Bir de sert tabanlı ayakkabı giyiyorlarsa, beton gibi sert zemine basıyorlarsa risk artar. Artrozu (eklem rahatsızlığı) olan ileri yaşlardaki kişilerde sıklıkla görülür. Ayrıca aşırı kilolularda ve bazı romatizmal hastalıklarda görülür. Ayak tabanında topuk üzerine bastırıldığında ağrı vardır.

Olumsuz şartlarda basınç altındaki topuk kemiğinde yani ayak tabanında bir uzantı oluşur. Buna uzantı ya da diken diyoruz.



Bu rahatsızlığı olan kişiler, sabah kalktıklarında ilk adımlarını atarken daha fazla olan, yürüdükçe azalan; ancak, günün ilerleyen saatlerinde ayakta dururken yine artan, topuğun tabanından ayağın iç kısmına doğru yayılan bir ağrı duyarlar. Zaman zaman ayaklarının üzerine basamazlar. Ama gün içinde acının azalması onları aldatır, bir hekime görünmeyi ihmal ederler. Oysa “topuk dikeni”nin beraberinde ayak tabanındaki kasta, -hekimler buna “Plantar fasiya / lif tabakası” derler- deformasyon olur. Bu fasiyanın asıl fonksiyonu, kas ve kemikleri korumanın dışında, ayağa, yandan baktığınızda iç tarafındaki eğimi vermektir.

Her yaşta görülebilir. Ayak tabanına gelen ve sık tekrarlayan travma, spor aktiviteleri, aşırı yürüme ve ayakta kalmayı gerektiren işlerde çalışanlarda görülebileceği gibi, kilolu ve ileri yaşlardaki kişilerde daha sık ortaya çıkar. Genellikle topuk dikeni ve plantar fasiit birlikte görülür.

Topuk dikeninin tedavisinde ortası delik topuk tabanlığı, ya da ayakkabının topuğunun altına gelen kısmın oyulması gerekir. Hastaya ağrı kesici ve enflamasyon dindirici antiromatizmal ilaçlar verilir. Bunlar fayda etmezse, topuğa, kemik çıkıntısının olduğu bölgeye kortizon enjeksiyonu yapılır. Yine geçmez ise ameliyatla bu çıkıntı alınır.

Tabandaki lifin tedavisinde de, topuk ortası delik tabanlıklı ayakkabı giymek gerekir. Eğer ayak tabanında düzlük -halk arasında düz tabanlık dediğimiz olay- varsa, plantar fasia üzerindeki gerginliği azaltmak maksadıyla, özel bazı egzersizler yapılmalıdır.

Ağrı şiddetli ve sürekli ise yine kortizon enjeksiyon deneniyor.

Dayanılmaz ağrılar yapar

Topuk dikeni tedavisi meşakkatlidir. Dayanılmaz ağrılar için kortizon iğnesi yapılmak zorunda kalınır. Sonuçta ameliyatla alınması zarureti vardır ama, yine de kesin çözüm olmaz, nüksedebilir. Mutlaka istirahat etmelisiniz, bir.. Kilolarınızdan kurtulmalısınız, iki!

Belki bir umud, şu bitkisel tedaviyi de deneyebilirsiniz:

● 1 tatlı kaşığı şap tozu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı , 1 tatlı kaşığı deniz tuzunu karıştırarak lahananın yumuşak yaprağının içine sürdükten sonra problemli bölgeyi sarın. Üzerini bir tülbentle örterek, 2 saat kadar bekletin. Ardından yıkayıp, beyaz vazelin ve limon suyu sürün. Her gün yaptıkça deriniz kalkacaktır. En sonunda topuk dikeninizin düşmesi beklenebilir

Düztabanın tersi 'pes çavuş'

Ayak bireyden bireye farklılıklar gösterir. Bazı kişilerde ayakta bulunan uzunlamasına kemer basık olabilir ama ayak yine de fonksiyoneldir. Eğer ayak sert zeminlerde hatalı zorlanırsa, aşırı vücut ağırlığı veya uzun süre ayakta kalmak gibi nedenler varsa bu kemer daha çökebilir ve düztabanlık ortaya çıkar. Bunu basit bir ıslaklık testi ile açığa çıkarabilirsiniz.

Düz Tabanlık için Islaklık Testi: Ayak suya daldırılır. Kuru bir zemin üzerinde tam vücut ağırlığı ile basılır, ayağın izi alınır. Bu ayak izi tabandaki yük dağılımını açıkça gösterir. Ayak normalse iç taraftaki uzunlamasına kemer iz bırakmaz. Aşırı düşüklük varsa ayak tabanı tümüyle gözükür.

PENÇE AYAK (Pes cavus)

Düz tabanlığın tam tersidir. Ayak uzunlamasına kemeri yükselmiştir. Çoğu zaman doğuştandır. Ayak kasları, baldır kasları serttir. Ağırlık taşıyan yüzey küçülmüştür.