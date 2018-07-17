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Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 3 maç oynandı

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nda 1. ön eleme turu rövanş maçları, oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

17 Temmuz 2018 Salı 22:39
Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda 3 maç oynandı

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanşında 3 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonunda 1. ön eleme turu rövanş maçları, oynanan 3 karşılaşmayla başladı.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Makedon temsilcisi Shkupi ekibi 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında konuk ettiği İskoçya'nın Rangers takımıyla 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Rangers, adını üst tura yazdırdı.

Macaristan'ın Honved ve Lihtenştayn'ın Vaduz ekipleri de tur atlayan diğer takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shkupi (Makedonya) - Rangers (İskoçya): 0-0 (0-2)

Honved (Macaristan) - Rabotnicki (Makedonya) : 4-0 (1-2)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Vaduz (Lihtenştayn): 3-2 (0-1)

Turnuvanın 1. ön eleme turu rövanşında yarın bir, 19 Temmuz Perşembe günü ise 43 maç yapılacak.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 22:39
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