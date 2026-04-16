Avrupa borsalarında karışık kapanış: ABD-İran iyimserliği enflasyon duvarına çarptı!
Küresel piyasalar, ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiğinden gelen iyimser haberlerle Orta Doğu’daki kırılgan ateşkes sürecine odaklanırken; Avrupa borsaları haftayı karışık bir seyirle noktaladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artarak 616,95 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 10.589,99 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36 değer kazanarak 24.154,47 puana çıktı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 gerileyerek 8.262,7 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 azalarak 48.026,94 puana indi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 1,178 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da kırılgan seyreden ateşkese ilişkin gelişmelere odaklandı.
Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 2,6 seviyesine çıktı.
İngiltere ekonomisi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyüdü.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'a arama motoru verilerini üçüncü taraflarla paylaşmasını teklif etti.
Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi