  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Avrupa borsaları Kovid-19'da yatırımlara yönelik endişeler nedeniyle düşüşle kapandı
Ekonomi

Avrupa borsaları Kovid-19'da yatırımlara yönelik endişeler nedeniyle düşüşle kapandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 20:20:28 -
Avrupa borsaları Kovid-19'da yatırımlara yönelik endişeler nedeniyle düşüşle kapandı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD'de seçimlere ilişkin siyasi belirsizliğe ve Kovid-19 salgını krizinde yatırım ortamına yönelik endişelerinin artmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 değer kaybederek 361,09 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 azalarak 5.866,1 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,53 kayıpla 12.760,73 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 değer kaybıyla 4.803,44 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24 gerileyerek 19.015,18 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.44 itibarıyla yüzde 0,21 azalarak 1,172 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de Başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın tartışmasının yatırımcı hassasiyeti üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, yatırımcıların Kovid-19 salgını krizinde yatırım ortamına ilişkin endişelerinin arttığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu
Dünya

Ermenistan'a ağır darbe! Generallerin gizli toplantısı vuruldu

Azerbaycan ordusu, yüksek rütbeli Ermeni subayların bulunduğu bir sığınağı imha etti.

Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'
Gündem

Trabzon Emniyet Müdürü'nden olay sözler! 'Hazır bekliyorlar'

Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, polis harekat biriminden bir öğrencisinin düğününde yaptığı konuşmayla salonu ayağa kaldırdı. Alper, ..
Ermenistan'a yapılan yardımlara karşı çıktılar! Büyük sevkiyat iptal oldu
Dünya

Ermenistan'a yapılan yardımlara karşı çıktılar! Büyük sevkiyat iptal oldu

Azerbaycan-Ermenistan çatışması sonrası İran'ın bölgeye ilişkin desteği tartışılırken yapılan bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullanıld..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay