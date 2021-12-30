Avrupa Birliği'nden Türk fındığı kararı

Avrupa Birliği (AB), Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yana uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdi. İhracatçı ve üreticileri sevindiren kararı değerlendiren Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, "Türk fındığında zorunlu aflatoksin kontrollerinin kaldırılması başta üretici olmak üzere tüm paydaşların başarısıdır. İnşallah bundan sonra dikkatle bu mecburi kontrollerin bitmesini lehimize çevireceğiz" dedi.

AB, Türk fındığı ithalatında 2002 yılından bu yana uygulanan zorunlu aflatoksin kontrollerine son verdiğini duyurdu. AB'nin 17 Aralık tarihli resmi gazetesinde yayımlanan tüzük değişikliğinde, "Türkiye menşeli fındık ve fındık mamullerinde, aflatoksin riskine yönelik AB gerekliliklerine sağlanan uyum seviyesinin yeterli olması ve bu çerçevede yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığı" ifadelerine yer verildi. Karar hem ihracatçı hem de üretici cephesinde sevinçle karşılandı.

KFMİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Türk fındığında aflatoksin kontrollerinin 2002 yılında uygulanmaya başladığını söyledi. O yıllarda fındık rekoltesindeki fazlalık ve Avrupa'nın kendi fındığını daha değerli kılması için Türk fındığı üzerindeki aflatoksin konusunu çok önemsediklerine dikkat çeken Şenocak, "Bu gelişme çok önemli bir gelişme. Türk fındığında zorunlu aflatoksin kontrollerinin kaldırılması başta üretici olmak üzere tüm paydaşların başarısıdır. İnşallah bundan sonra bunu önemle, dikkatle, hep birlikte bu mecburi kontrollerin bitmesini lehimize çevireceğiz. Ancak bu konuya; 'mecburi kontroller sona erdi, aflatoksin derdi bitti' gözüyle bakmamamız lazım. Gümrük kapılarında kontrol yapılmıyor ama alıcı o ürünün kontrollerini yapıyor. Eğer tekrar çoğalmaya başlarsa o ürün tekrar geriye gelecektir. Bu olumlu bir gelişmedir ama hep birlikte bunu önemseyerek bu işi gevşetmeden devam etmemizde fayda var" diye konuştu.

"Bundan sonra rastgele kontrol olacak"

Fındıkta bundan sonra rastgele kontrol olacağı belirten Şenocak, "Eskiden aflatoksin kontrolleri başladığı günden bugüne kadar çok katı uygulandı. Ancak yavaş yavaş esnetildi. Örneğin; ilk zamanlarda Türkiye'den Avrupa Birliği'ne giden 100 TIR'ın 10 veya 20 tanesi zorunlu kontrol ediliyordu ve ilk başlangıçta sınır 4 ppb uygulanıyordu, daha sonra esnetilerek 10 ppb'ye çıkartılmıştı. Şimdi bu zorunlu kontroller Avrupa Birliği kararıyla kaldırıldı. Ancak zorunlu kontrol kalktı dediğimiz zaman fındıktaki aflatoksin kontrolü kaldırıldığı gözüyle bakmamak lazım. Hem Avrupalı alıcılar hem bizler aflatoksin kontrollerimizi devam ettiriyoruz. Bu karardan anlaşılacağı üzere; bundan sonra rastgele bir kontrol olacak. Biz, bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da çok ciddi bir şekilde sürdürmemiz lazım" dedi.

Fındığın nemi seven bir ürün olmadığını, hep toplanma hem de depolanma aşamasındaki kuralları uygulamaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Şenocak, fındıkların naylon çuvallarda muhafaza edilmemesi, kurutma aşamasında havalandırılması gerektiğini, sıhhi depolarda bekletilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Rekabet gücümüz artacak"

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise kararın ardından Türk fındığının rekabet gücünün artacağını belirterek, "Aflatoksin adı altında, Türk fındığının Avrupa'ya ihracatında hem rekabeti engelleniyordu hem de Türk fındığına çok büyük engeller ortaya konuluyordu. AB'nin 17 Aralık 2021 tarihli resmi gazetesinde yayınlanan bir karar ile Türk fındığındaki aflatoksin uygulamasına son verildi. Bu Türk fındığı ihracatçısı, sanayicisi ve üreticisi için hakikaten önemli bir karar. Çünkü ihracatta çok büyük sıkıntı yaşadığımız bir konu bertaraf edilmiş oldu. Bununla birlikte rekabet gücümüz artacak ve ürünümüz daha fazla şekilde Avrupa ülkeleri ile buluşturulacak" ifadelerinde bulundu.