AVM’ler saat kaçta kapanacak? AVM'ler kapanış saati kaç?
AVM’ler bugün erken mi kapanacak? İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini yoğunlaştıran kar yağışı nedeniyle İstanbul trafiği kilitlenirken, kamuda çalışanların mesai saati erkene çekildi. İstanbul Valiliğinden son dakika AVM kararı geldi. İstanbul'da AVM'lerin kapanma saati değişti. Peki AVM’ler saat kaçta kapanacak? AVM'ler kapanış saati kaç?
İstanbul genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Şehir genelinde trafik felç olurken, Mahmutbey gişeler bölgesinde büyük yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının olumsuz etkileri katlanarak artıyor. Akşam saatlerinde yağışın etkisini arttırması beklenirken bir dizi önlem alındı.
AVM’ler saat kaçta kapanacak?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde beklenen yoğun kar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 15.30'da biteceğini duyurdu. Öte yandan yeni bir karar göre; Vali Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular, İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM’ler bu akşam itibarıyla; Çalar saat19.30’da kapatılacaktır. Hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ederim.” dedi.