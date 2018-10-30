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Atma, satma, onar, boya, kullan..

Evlerinizde eski ahşap mobilyalarınızı pratik ve kolay boyama tekniği ile zevkinize göre yenileyebilirsiniz.

30 Ekim 2018 Salı 19:35
Atma, satma, onar, boya, kullan..

Dekopaj tutkalı, yosun yeşili, akrilik boya, altın yaldız akrilik boya, siyah eskitme boyası, eskitme süngeri, milaj kağıdı, zımpara, parmak yaldız, altın yaldız boncuk boya, su bazlı yarı mat vernik, sünger rulo ve fırçalar bu tür işleri yapmanız için gerekli olan malzemeler.

Astarlama: Milaj kağıdı, uygulanacak bölgenin ölçüsünden biraz daha büyük kesilir ve buruşturulur. Doku oluşturulacak bölgeye tutkal bol miktarda sürülür.

Doku verme: Buruşturulan kağıt açılarak tutkallı bölgeye yapıştırılır. Yapıştırırken derin çizgilerin oluşturulmasına özen gösterilir. Sünger rulo ile bastırılarak kağıdın üzerinden geçilir ve kenar fazlalıkları maket bıçağı ile kesilip bir kez de kağıdın üzerinden komple tutkalla geçilir. Sandalye bu haliyle kurumaya bırakılır.

Renklendirme: Deri doku oluşturulacak yüzey yosun yeşili ile boyanır. Beyazlık kalmamasına dikkat edilir.

Cilalama: 1 saat kurumaya bırakıldıktan sonra üzerine siyah eskitme boya fırça ile sürülür ve nemli sünger ile hafifçe silinerek fazlası alınır.

Zımparalama: Sandalyenin diğer kısımları zımparalanır.

Yaldızlama: Sandalyenin diğer kısımları altın yaldız boya ile boyanır.

Rötuşlama: Kenar ve sivri köşelere parmak yaldız ile ışıltı verilir.

Mini Kabarma: Deri dokulu bölümlerin kenarına boncuk boya noktacıklar halinde sıkılıp minik çiviler çakılmış havası verilir.

Süsleme: Kurdele ve yapay süslemelerle zenginleştirilir. Sandalye tamamen bittikten sonra su bazlı yarmat vernikle tamamlanır.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:35
  1. ahşap onarma
  2. eski ahşap eşya

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