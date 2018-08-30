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At kestanesi cilt dostu

At kestanesi cilt bakımında tam bir şifa vesilesidir.

30 Ağustos 2018 Perşembe 19:03
At kestanesi cilt dostu

At kestanesi ciltteki kırışık giderici kremlerde ana etken bitki. Varis ve ayaklardaki şişlerin inmesinde de etkili. Kırışık giderici kreminizi kendiniz yapın. At kestanesi cilt bakımında tam bir şifa vesilesi olarak görülüyor. At kestanesi ile yapılan krem ve yağlar birçok cilt sorununa kesin çözüm getiriyor. Evde at kestanesi yağı yapmak da gayet basit. At kestanesine de para verecek değilsiniz; sonbaharda yollara iri iri taneler dökülür. At kestanesi ciltteki genişlemiş gözenekleri kapatıyor, yüzdeki kırmızı görünen kılcal damarları yok ediyor. Bu özellikler at kestanesinin damar büzücü oluşundan kaynaklanıyor.

Şu bir sürü para verilen birçok botox etkisi yapan krem, vücut bakım ürünü ve sıkıştırıcılarda at kestanesi bulunuyor.

Saponinler, at kestanesinde de olduğu gibi birçok bitki türünde bulunan öksürük ilacıdır. Göğsü yumuşatırlar. Bu etki tatlı kestanenin yapraklarında da görülebilir. At kestanesinin en önemli 2. etkisi özellikle toplardamarların tonusünü arttırarak onları daraltması ve kılcal damarlardaki porları (delikleri) küçülterek dokulara sıvı geçişini engellemesidir. Bu etkiler sayesinde toplar damar genişlemesi olan varis ve hemoroidlerin tedavisinde, kırık, çıkık, burkulma ve darbelerden ileri gelen vücuddaki şişmelerin engellenmesi ve iyileştirilmesinde kullanılır. Bu gibi olaylarda şişmenin sebebi kılcal damarlardan dokulara sıvı sızmasıdır.

At kestanesinden hazırlanan merhem ve yağlar, harici olarak yine varis tedavisinde kullanılabilmektedir. At kestanesinin şiş indirici etkisinden, böbrek ile idrar kesesi arasında kalan taşların düşürülmesi için de faydalanılır. Taşın tahriş edici etkisiyle şişen idrar yolu, geçişi tıkar. At kestanesinin tesiriyle şişlik iner, geçiş açılır ve taşın düşme ihtimali artar.

Bunun için 50 gr. kurutulmuş at kestanesi yaprağı ve çiçeği 1 lt suda kaynatılarak günde 3-4 bardak içilir...

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 19:03
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