Assan Panel, çevre dostu binaların yaygınlaşmasını hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, kendi enerjisini üreten fabrikaların yaygınlaşması için çalıştıklarını belirterek, “Bu alanda ciddi yol kat ettik, Assan Panel’in bu fabrikaların çoğalması için üstlendiği öncü rolün kapsamını genişletmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Assan Panel'den yapılan açıklamaya göre, Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren, sandviç panel sektörünün önemli aktörlerinden Assan Panel, ürün ve teknolojileriyle sürdürülebilirlik alanına katkı sağlıyor.

Dünyanın dört bir yanından alanında uzman kişileri bir araya getiren Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu Zero Build Forum 2020, "Dünya Çözüm Bekliyor, Çözüm: Sıfır Enerji Binalar” mottosuyla gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, şirket olarak dünyanın geleceği için büyük önem taşıyan enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarına yaptığı katkılarla hedeflerini katılımcılara aktardı.

Solar üreticileriyle iş birliği gerçekleştirerek kendi enerjisini üreten fabrikaların yaygınlaşması için çalıştıklarının altını çizen Akar, şunları kaydetti:

“Bu alanda ciddi yol kat ettik, Assan Panel’in bu fabrikaların çoğalması için üstlendiği öncü rolün kapsamını genişletmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hem yaşadığımız dünyaya ve bizden sonra gelecek nesillere olan sorumluluğumuz hem de ekonomideki kayıpların en aza indirgenmesine katkı sunma hedefimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımıza hız kazandırdık. Assan Panel olarak yalnızca endüstriyel binalara, fabrikalara değil; bireylere de daha sürdürülebilir bir yaşam vadediyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla Solar Kepli Panel ürünümüzü inşaat sektörünün kullanımına sunduk."

Akar, ısı yalıtımının enerji verimliliğinin önemli bileşenlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Ekonomimizdeki en büyük kayıpların başında geliyor. Enerji kaybını azaltmanın en kolay yolu ise binalardaki enerji tüketimlerini azaltmak. Enerji tüketimini verimli hale getirmek için binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmak gerekiyor. Assan Panel’in enerji verimliliği ve tasarrufu sağlamaya olanak tanıyan ürünleri bu alanda çözüm üretiyor. Taş Yünü Kepli Panel, Taş Yünü Mebranlı Panel, Taş Yünü Cephe Panel ve Poliüretan R4 kepli ürünlerimiz; enerji verimliliği yüksek binalara talebin artmasına paralel olarak önem kazanan kurulum kolaylığı, hafiflik, uygun maliyet gibi önemli beklentileri karşılıyor. Taş yünü ve poliüretan levha başta olmak üzere ürün gamımıza eklediğimiz; Assan Wool ve Assan Board markalarıyla uluslararası pazarlara da sunduğumuz yeni ürünlerimizle sektörümüzde çıtayı yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Assan Panel olarak ortaya koydukları Ar-Ge faaliyetleriyle ısı yalıtımında maksimum verim elde edilmesini sağladıklarını belirten Akar, dayanıklılık ve hafiflik bileşenlerini de inşaat profesyonellerinin kullanımına sunduklarını ifade etti.