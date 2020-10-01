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Ekonomi Assan Panel, çevre dostu binaları yaygınlaştıracak
Ekonomi

Assan Panel, çevre dostu binaları yaygınlaştıracak

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren, sandviç panel sektörünün önemli aktörlerinden Assan Panel, ürün ve teknolojileriyle sürdürülebilirlik alanına katkı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:30:00 -
Assan Panel, çevre dostu binaları yaygınlaştıracak

Hedeflerini anlattı

Dünyanın dört bir yanından alanında uzman kişileri bir araya getiren Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu Zero Build Forum 2020, “Dünya Çözüm Bekliyor, Çözüm: Sıfır Enerji Binalar” mottosuyla gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, şirket olarak dünyanın geleceği için büyük önem taşıyan enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarına yaptığı katkılarla hedeflerini katılımcılara aktardı. Solar üreticileriyle iş birliği gerçekleştirerek kendi enerjisini üreten fabrikaların yaygınlaşması için çalıştıklarının altını çizen Akar, şunları kaydetti:

Hız kazandırdık

“Bu alanda ciddi yol kat ettik, Assan Panel’in bu fabrikaların çoğalması için üstlendiği öncü rolün kapsamını genişletmek en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hem yaşadığımız dünyaya ve bizden sonra gelecek nesillere olan sorumluluğumuz hem de ekonomideki kayıpların en aza indirgenmesine katkı sunma hedefimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımıza hız kazandırdık. Assan Panel olarak yalnızca endüstriyel binalara, fabrikalara değil; bireylere de daha sürdürülebilir bir yaşam vadediyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla Solar Kepli Panel ürünümüzü inşaat sektörünün kullanımına sunduk.”

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