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Aktüel Asım Gültekin, Gençlik Merkezi’nde yâd edildi
Aktüel

Asım Gültekin, Gençlik Merkezi’nde yâd edildi

Eğitimci, yazar Asım Gültekin, vefatının ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen törende anıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 12:07:00 -
Asım Gültekin, Gençlik Merkezi’nde yâd edildi

Dünya Dergiler Birliği ve Genç Dergiler Birliği tarafından düzenlenen anma etkinliği, 1 Haziran 2021’de hizmete başlayan Asım Gültekin Gençlik Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleştirildi.

Gültekin, 2 yıl önce Yalova’daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008’de yılın öğretmeni seçilmişti.

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