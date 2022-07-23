Asım Gültekin, Gençlik Merkezi’nde yâd edildi
Eğitimci, yazar Asım Gültekin, vefatının ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen törende anıldı.
Dünya Dergiler Birliği ve Genç Dergiler Birliği tarafından düzenlenen anma etkinliği, 1 Haziran 2021’de hizmete başlayan Asım Gültekin Gençlik Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleştirildi.
Gültekin, 2 yıl önce Yalova’daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Farklı illerdeki okullarda edebiyat öğretmenliği de yapan Gültekin, 2008’de yılın öğretmeni seçilmişti.