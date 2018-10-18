Asgari ücrete istenen zam talebi belli oldu

Asgari ücret pazarlığında çifte zam tartışması başladı. İşçi sendikaları, bu yılki asgari ücretin 2 bin TL'ye çıkarılmasını daha sonra artış yapılmasını istiyor. Zammın aralıkta devreye girmesi de isteniyor.

2 bin lira üzeri bekleniyor

Sabah yazarı Faruk Erdem'in bugün yayımlanan yazısına göre, şu anda 1603 lira net ve 2029.50 TL brüt olarak uygulanan asgari ücret pazarlığının bu yıl 2 bin lira net üzerinden başlaması bekleniyor. Erdem'in aktardığına göre talepler arasında 'önce 2 bin liraya çıkartılıp sonra zam uygulansın' teklifi de var.

Yüzde 15 zam

"Bu yıl Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.18 olarak açıklanmıştı. 12 aylık ortalamalara göre bir artış yapıldığı varsayılırsa, yine yüzde 15 civarında zam beklenebilir" diyen Erdem, şöyle devam ediyor:

İşveren teşvik istiyor

Buna göre de net asgari ücret 1.844 lira civarında oluyor. Enflasyon hedefine göre ise rakam bin 927 lira. Bu yıl gündeme gelen ikinci bir talep ise uygulamanın ocak yerine aralıktan itibaren başlaması. Bu da komisyonun kasımda toplanıp kararını vermesi anlamına geliyor. İşveren kesimi ise asgari ücret üzerinden sağlanan teşviklerin devamını bekliyor. Özellikle ilave istihdamda vergi ve primleri iki yıldır kamu karşılıyor.